Мотоциклист разбился в карельском городе

Сегодня днем в Сегеже произошла жесткая авария с участием мотоциклиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как мотоцикл влетел в легковой автомобиль, выполнявший левый поворот. Все случилось в 12:34 на пересечении улиц Ленина и Советской.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Степень полученных мотоциклистом травм пока не известна. // Фото: скриншот видео CityLink