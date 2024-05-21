21 мая 2024, 14:41
Мотоциклист разбился в карельском городе
Жесткая авария в Сегеже попала на видео
Сегодня днем в Сегеже произошла жесткая авария с участием мотоциклиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как мотоцикл влетел в легковой автомобиль, выполнявший левый поворот. Все случилось в 12:34 на пересечении улиц Ленина и Советской.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Степень полученных мотоциклистом травм пока не известна. // Фото: скриншот видео CityLink