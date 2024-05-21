Пенсионерки поверили голосам в трубке и отдали больше 200 тысяч рублей

Пожилые жительницы Карелии отдали мошенникам больше 200 тысяч для «близких» в ДТП. За деньгами приходил один и тот же человек. За свои услуги ему заплатили три тысячи рублей. Курьера жуликов установили и побеседовали правоохранители.

Одной из жертв 85 лет. Женщине позвонили якобы полицейские и сообщили о родственнице и ДТП. Пенсионерка из Медвежьегорска собрала 130 тысяч и передала их парню, который назвался помощником прокурора. Вскоре пожилая женщина поняла, что ее обманули.

Пожилая петрозаводчанка за спасение подруги от уголовного преследования отдала неизвестному 90 тысяч.

Подозреваемого пособника аферистов задержали. Незаконным заработком занимался студент колледжа. Адреса ему скидывали кураторы, давали имена. По сведениям полиции, студент знал, что совершает противоправное, он сознался, раскаялся и пообещал вернуть деньги. Полиция возбудила уголовное дело. // фото unsplash.com/ freestocks