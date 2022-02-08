На карьере в Питкярантском районе прогремят взрывы

В Питкярантском районе жителей попросили не ходить в лес из-за взрывов на карьере горно-перерабатывающего предприятия.

Взрывные работы на карьере ООО «Гранитная Гора» будут проводиться 8 и 9 февраля. Местных жителей просят не ходить в эти дни в лес вблизи проведения работ, сообщается в паблике районной администрации. Радиус опасной зоны составляет не менее 500 м.

На границе опасной зоны обещают выставить посты охраны, а о взрывных работах предупредить звуковыми сигналами. Один звук сирены - предупредительный, два продолжительных подаются, когда производится взрыв, три коротких означает окончание работ. (фото vk.com)