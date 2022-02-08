В Карелии выявили 1182 новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлены 1182 новых зараженных коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Среди заболевших 117 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 98 человек находятся в состоянии средней тяжести, 15 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от Covid-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в РК выросло до 1346 человек. Фото pixabay.com/rottonara