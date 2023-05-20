На газификацию домов в Карелии предоставляют льготные кредиты

В конце прошлого года российское правительство расширило и сделало бессрочной программу социальной газификации. Это дает возможность еще большему количеству граждан бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их домовладения, напомнили в карельском правительстве.

Газовое оборудование должно использоваться для личных нужд - приготовления пищи, индивидуального отопления. Газифицировать индивидуальные домовладения или дома блокированной застройки без оплаты подведения газопровода до границ земельного участка могут собственники домов, расположенных на территории населенного пункта, где имеются газораспределительные сети, и зарегистрировавшие право собственности на земельный участок и жилой дом.

- В Карелии также реализуется программа социальной газификации. До конца 2024 года более 7700 индивидуальных домовладений получат техническую возможность для подключения к природному газу,

- сказано в сообщении.

Для стимулирования газификации домохозяйств, расположенных на сельских территориях Карелии, включая районные центры (за исключением Петрозаводска), в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий гражданам предоставляется потребительский кредит на благоустройство домовладений на сельских территориях с льготной процентной ставкой от 3,25 процента.

Кредит предоставляется «Россельхозбанком» по льготной ставке с государственной поддержкой. Воспользоваться предложением и взять кредит могут как жители городов, так и поселков.

Льготный кредит дает возможность жителям Карелии в возрасте от 23 до 65 лет, у которых есть постоянная регистрация на сельских территориях республики, получить денежные средства в сумме от 30 до 500 тыс. рублей. Срок кредитования – от 6 месяцев до 5 лет.

В частности, в рамках механизма льготного потребительского кредитования предусмотрена возможность приобретения и монтажа оборудования для обеспечения газоснабжением жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях в газифицированных районах, в том числе по договору подряда, заключенному с подрядной организацией.

– Выгодные условия льготного кредита предоставляют возможность улучшить жилищные условия и выйти совершенно на другой уровень комфорта. Большим плюсом является низкая процентная ставка, поскольку ее часть субсидирует государство,

– прокомментировала директор Карельского Центра развития бизнеса Санкт-Петербургского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Анна Гущина.

Подробную информацию о реализации на территории Карелии механизма льготного потребительского кредитования можно получить в отделениях уполномоченной Министерством сельского хозяйства РФ кредитной организации – АО «Россельхозбанк».

Подать предварительную заявку на подключение газа к жилому дому жители нашего региона могут через сайт АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», по электронной почте ecpu@ktg.sampo.ru, через единого оператора газификации: https://connectgas.ru, по телефону горячей линии: 8-800-444-44-25, в МФЦ по месту жительства, на Едином портале государственных услуг или непосредственно в Едином Центре предоставления услуг сайт АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» по адресу: Петрозаводск, Первомайский проспект, дом 5. Вопросы, связанные с газификацией домов, также принимают администрации муниципальных районов. // фото: пресс-служба правительства Карелии