20 июня 2022, 15:00
На двух участках карельской автотрассы перекроют движение
Временно проезд будет запрещен для всех видов транспорта из-за взрывных работ
На двух участках дороги А-137 а/д «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница с Финляндией 22 и 23 июня будет остановлено движение всех видов транспорта, предупредили в пресс-службе Упрдор «Кола».
В организации пояснили, что временные ограничения связаны с проведением буровзрывных работ и их введут а короткий промежуток времени:
- 22 июня с 10.00 до 11.30 и с 12.00 до 13.00 — на участке с 14 по 19 км;
- 23 июня с 10.00 до 12.00 — на участке с 10 по 11 км. Фото: istockphoto.