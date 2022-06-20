На двух участках карельской автотрассы перекроют движение

На двух участках дороги А-137 а/д «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница с Финляндией 22 и 23 июня будет остановлено движение всех видов транспорта, предупредили в пресс-службе Упрдор «Кола».

В организации пояснили, что временные ограничения связаны с проведением буровзрывных работ и их введут а короткий промежуток времени: