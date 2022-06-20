20 июня 2022, 14:44
Общество

Коррупция коснулась органов власти и производственной сферы

Жителей Карелии призывают проявить активную позицию в противодействии взяточничеству

В республике за последние годы выявлен и раскрыт ряд коррупционных преступлений, которые касаются деятельности органов власти, управлениия госимуществом, содержания и ремонта автодорог, лесопромышленного комплекса. Об этом рассказал начальник управления ЭБиПК Федор Фомин.

«В числе последних расследованных фактов – дача взятки должностному лицу в Кондопоге. Обвиняемый рассчитывал за 250 тысяч рублей вернуть изъятую полицией табачную продукцию, являющуюся доказательством по уголовному делу, но был задержан правоохранителями. И борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности»,

- отметил полковник полиции.

Также остается актуальной проблема бытовой коррупции. В связи с чем жителей республики, у которых вымогают взятку, или которым что-либо известно о коррупционных фактах, призывают обращаться в полицию по телефонам:

  • 02 (с мобильного телефона 102);
  • управление экономической безопасности МВД – 8(8142) 715-584;
  • телефон доверия МВД – 8(814-2) 761-062;
  • отдел собственной безопасности – 8(8142) 715-586:
  • круглосуточно по номерам телефонов дежурных частей территориальных подразделений МВД. Фото: istockphoto.
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Метки: 
новости Карелии
коррупция
противодействие взяточничеству
телефон доверия
МВД РК