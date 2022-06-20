Коррупция коснулась органов власти и производственной сферы
В республике за последние годы выявлен и раскрыт ряд коррупционных преступлений, которые касаются деятельности органов власти, управлениия госимуществом, содержания и ремонта автодорог, лесопромышленного комплекса. Об этом рассказал начальник управления ЭБиПК Федор Фомин.
«В числе последних расследованных фактов – дача взятки должностному лицу в Кондопоге. Обвиняемый рассчитывал за 250 тысяч рублей вернуть изъятую полицией табачную продукцию, являющуюся доказательством по уголовному делу, но был задержан правоохранителями. И борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности»,
- отметил полковник полиции.
Также остается актуальной проблема бытовой коррупции. В связи с чем жителей республики, у которых вымогают взятку, или которым что-либо известно о коррупционных фактах, призывают обращаться в полицию по телефонам:
- 02 (с мобильного телефона 102);
- управление экономической безопасности МВД – 8(8142) 715-584;
- телефон доверия МВД – 8(814-2) 761-062;
- отдел собственной безопасности – 8(8142) 715-586:
- круглосуточно по номерам телефонов дежурных частей территориальных подразделений МВД. Фото: istockphoto.