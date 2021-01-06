На дорогах Петрозаводска будет очень много полицейских

На дорогах столицы Карелии вновь будет много сотрудников Госавтоинспекции. Очередной рейд «Контроль трезвости», в рамках которого водителей проверяют на состояние опьянения, пройдет 7 и 9 января.

Автомобилистов призывают быть внимательнее на дороге, соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в нетрезвом виде.

За вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение права от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность. (фото avtovzglyad.ru)