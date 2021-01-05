Петербург поздравит Карелию с юбилеем подержанными троллейбусами

В Северной столице за два года обновили парк электротранспорта, пишут «Питерские заметки». Невостребованные более в Санкт-Петербурге троллейбусы передадут Петрозаводску. Машины в хорошем техническом состоянии и прослужат долго, отмечает издание. Газета «Коммерсантъ» назвала такой подарок акцией, приуроченной к 100-летию Карелии.

Всего планируется передать 17 троллейбусов. Погрузка первой партии началась в Троллейбусном парке №1 на Ленинском проспекте.

В основном в Карелию поступят модели ЗиУ-682 и БТЗ-52011. По информации газеты, в партии есть троллейбус петербургской сборки. Их транспортировку обеспечит ПМУП «Городской транспорт».

Напомним, в октябре три списанные московские машины прибыли в Петрозаводске. Первые столичные троллейбусы вышли в рейс в начале ноября. (фото ru.wikipedia.org)