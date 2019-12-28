На дорогах Карелии будет скользко и опасно

ГИБДД Карелии предупреждает водителей о скользких дорогах.

«После продолжительной оттепели синоптики обещают в ближайшие дни понижение температуры до 8-10 мороза»,

- говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Отмечается, что на дорогах может быть скользко. Водителей просят держать дистанцию и боковой интервал, не допускать резкого торможения, выбирать скорость движения ниже разрешенной.

Прогноз погоды на 31 декабря и новогоднюю ночь в Карелии - здесь. О погоде в январе 2020 года - здесь.