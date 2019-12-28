28 декабря 2019, 11:49
На дорогах Карелии будет скользко и опасно
Водителям рекомендуют при выборе скорости учитывать погодные и дорожные условия
ГИБДД Карелии предупреждает водителей о скользких дорогах.
«После продолжительной оттепели синоптики обещают в ближайшие дни понижение температуры до 8-10 мороза»,
- говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Отмечается, что на дорогах может быть скользко. Водителей просят держать дистанцию и боковой интервал, не допускать резкого торможения, выбирать скорость движения ниже разрешенной.
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