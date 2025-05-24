24 мая 2025, 11:42
На берег Онежского озера вынесло тысячи серых личинок
Живая серая масса плавает в воде, копошится в песке на берегу в Петрозаводске
фото стопкадр видео из VK-группы «Октябрьское чтиво/ Петрозаводск»
Берег Онежского озера «ожил». Песок усыпан движущейся серой массой. Странное нашествие насекомых заметила горожанка во время прогулки в Нобельском сквере.
Женщина записала видео, а кадры опубликова паблик «Октябрьское чтиво/ Петрозаводск».
Женщина предположила, что это личинки комаров. Насекомыми усеян не только песчаный берег озера, но они единой массой плавают в воде. © «Петрозаводск говорит»