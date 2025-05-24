На берег Онежского озера вынесло тысячи серых личинок

Берег Онежского озера «ожил». Песок усыпан движущейся серой массой. Странное нашествие насекомых заметила горожанка во время прогулки в Нобельском сквере.

Женщина записала видео, а кадры опубликова паблик «Октябрьское чтиво/ Петрозаводск».

Женщина предположила, что это личинки комаров. Насекомыми усеян не только песчаный берег озера, но они единой массой плавают в воде. © «Петрозаводск говорит»