24 мая 2025, 11:42
Соцсети

На берег Онежского озера вынесло тысячи серых личинок

Живая серая масса плавает в воде, копошится в песке на берегу в Петрозаводске
нечто на берегу
фото стопкадр видео из VK-группы «Октябрьское чтиво/ Петрозаводск»

Берег Онежского озера «ожил». Песок усыпан движущейся серой массой. Странное нашествие насекомых заметила горожанка во время прогулки в Нобельском сквере.

Женщина записала видео, а кадры опубликова паблик «Октябрьское чтиво/ Петрозаводск».

Женщина предположила, что это личинки комаров. Насекомыми усеян не только песчаный берег озера, но они единой массой плавают в воде. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
личинки
Берег
Онежское озеро
Петрозаводск