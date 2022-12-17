Мясников раскрыл пользу омега-3 для организма

Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты могут защитить от диабета и онкологии. Микроэлемент содержится в рыбе. Такое мнение высказал популярный доктор Александр Мясников.

Он сослался на исследование, согласно которому омега-3 помогает предотвратить нечувствительность к инсулину.

«Я много раз говорил, что это как раз причина диабета, ожирения и даже онкологических заболеваний»,

- цитирует врача «Лента». Микроэлемент снижает аппетит и способствует снижению веса.

При употреблении углеводов наблюдается повышение инсулина в крови. Врач сравнил инсулин с ключиком, который открывает путь проникновения сахара в клетки. Он подчеркнул, что омега-3, морская рыба, показана людям с избыточным весом, людям со склонностью к диабету. // фото unsplash.com