Музыкант из Петрозаводска Настя Орлова рассказала о бессмертной любви

В студии «Ники плюс» Настя Орлова - музыкант, автор-исполнитель, продюсер, организатор событий и концертов, просто талантливый человек. Эпиграфом к этому разговору может служить строчка из ее песни: «Пойте хором под раскаты грома. Пляшите черти, любовь бессмертна!».

Настя пришла в студию с гитарой, поэтому мы не только говорили, но и пели. Недавно она записала целый триптих с участием музыкантов из Карельской филармонии и из Петербурга.

О том, как проходила эта работа, как родился триптих и как музыкант чувствует этот мир - все в нашей программе. А еще вас ждет приятный музыкальный сюрприз! // Видео: телеканал "Ника плюс".