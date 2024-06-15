Музыкальный фестиваль распахнет двери сегодня в полдень

Первый день фестиваля «Воздух Карелии» (6+)) прошел. В субботу поклонников музыки и отдыха на природе ждет насыщенная программа.

Двери вотчины Талвиукко для гостей музыкального фестиваля откроются в полдень, программа начнется в 13:00.

15 июня на главной сцене выступят: «Бригадный подряд», «Кирпичи», «Конец фильма», группа Кино, Игорь Растеряев, Юрий Лоза, GSPD, «Черный Вторник», «Форт» и другие.

На второй сцене: Noid, «Лица», «Имплоzия», Tattoin, «Истинный облик», «Катюша», «Включай Микрофон», «Черный вторник».

Автобусы на фестиваль отправляются каждые 20 минут от утиного пруда ТРК «Лотос Плаза», обратно - каждые 30 минут с 22:00 до 00:00.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и компании Politek. // фото предоставлено организаторами фестиваля