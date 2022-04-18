Мужской камерный хор Карельской филармонии выступит в Москве

Для жителей Карелии особенно приятно, что в нынешнем сезоне Пасхальный фестиваль не только приедет с концертом в Петрозаводск, но и Камерный мужской хор Карельской филармонии под управлением Алексея Умнова станет участником Хоровой программы фестиваля.

Наряду с всемирно известными хорами, такими как Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря, Академический Большой хор «Мастера хорового пения», Патриарший хор Храма Христа Спасителя, Хор Мариинского театра, Хор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Архиерейский хор Псково-Печёрского монастыря и другими, самый молодой творческий коллектив нашей филармонии будет восхищать зрителей насыщенными программами и мастерством.

В рамках Пасхального фестиваля состоится три выступления Мужского камерного хора. 30 апреля в Москве в Храме Григория Неокесарийского в Дербицах будут исполнены «Литургия» Николая Лебедева и хоровой цикл «Воскресение» Владислава Панченко. На следующий день, 1 мая, в Кремле Ростова Великого прозвучат духовные и русские народные песни. Завершит выступления концерт, относящийся и к хоровой и к благотворительной программам: 2 мая для постояльцев геронтологического центра «Тропарево» артисты исполнят песни военных лет и обработки русских народных песен.

Фото Алексея Умнова

История участия нашего хора в Пасхальном фестивале началась тоже на Пасху, только годом раньше. 2 мая 2021 года Мужской хор выступил c праздничной программой, часть из которой московский композитор Антон Висков написал специально для коллектива Алексея Умнова. Именно после этого концерта Антон Висков порекомендовал организаторам Пасхального фестиваля Валерия Гергиева обратить внимание на талантливых исполнителей из Карелии. Осенью этого же года, когда хор находился на гастролях в Санкт-Петербурге, их концерт в Яани Кирик посетил один из арт-директоров Пасхального фестиваля, был очень впечатлен красотой звучания и профессионализмом коллектива, после чего последовало приглашение на центральное событие в духовной и культурной жизни России.

Мужской камерный хор Карельской филармонии - первый в истории республики профессиональный мужской хор. Идея создания профессионального коллектива принадлежит воспитаннику Рязанской хоровой капеллы мальчиков и юношей «Любомир», доценту кафедры хорового дирижирования Петрозаводской государственной консерватории Алексею Умнову. Ранее Алексей Юрьевич уже зарекомендовал себя как высокопрофессиональный музыкант и эффективный руководитель работой с хорами мальчиков Центра мужского хорового пения и Мужским хором Карелии, которые известны не только в России, но и за рубежом. Его инициатива была поддержана Главой Карелии Артуром Парфенчиковым и одобрена депутатами республиканского парламента. И в 2020 году на фестивале Ruskeala Symphony состоялось дебютное триумфальное выступление коллектива.

Сейчас в составе Мужского камерного хора 16 хористов, большая часть из которых – выпускники Петрозаводской консерватории. Помимо художественного руководителя и дирижера Алексея Умнова, с коллективом работают хормейстеры: Иван Шмелев, Евгений Махин и концертмейстер – Кирилл Зайцев.