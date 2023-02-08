Мужчины в Карелии поехали на рыбалку и спасли замерзающую женщину

В Пудожском районе рыбаки спасли замерзающую женщину. Об этом рассказала газета «Пудожский вестник».

Инцидент произошел 5 февраля. Как сообщает издание, около деревни Теребовская мужчины заметили человека на снегу. Подъехав поближе, они поняли, что это женщина. Она была вся мокрая, видимо, забрела в ручей. Не мешкая, отец с сыном отвезли пострадавшую к себе домой. Хозяйка дома переодела женщину, вызвали скорую и полицию.

Дальняя родственница пострадавшей поблагодарила мужчин за то, что не прошли мимо и помогли. «Она одинокая, сейчас живет одна. Видимо, пошла по деревне и потеряла сознание. Как рыбаки заметили издалека? Чудо просто! А ведь могли бы мимо проехать, не захотеть поворачивать, возвращаться обратно. А мужчины молодцы! Остановились, подъехали, помогли. Спасли человека. Мир не без добрых людей. Спасибо им огромное!», - рассказала женщина. // Фото: freepik.com