Житель Карелии избил до смерти собутыльника и чуть не убил другого

В Сортавале вынесен приговор 49-летнему мужчине, которого обвиняли в совершении двух преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным СК, в сентябре прошлого года подсудимый выпивал с 61-летним товарищем. Он избил приятеля, тот получил переломы ребер и был доставлен в больницу.

Через две недели тот же самый мужчина распивал спиртное уже с другим другом. На этот раз для собутыльника агрессивного жителя Карелии все закончилось намного хуже. Тот тоже был избит, но его травмы оказались не совместимы с жизнью. Причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма.

Приговором суда нападавшему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также он должен будет выплатить 700 тысяч рублей пострадавшему. // Фото СК