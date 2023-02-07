Житель Карелии в приступе гнева едва не убил свою сестру

В Олонецком районе осужден 31-летний местный житель. Он обвинялся в высказывании угрозы убийством, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в сентябре прошлого года в деревне Куйтежа подсудимый поссорился с сестрой. Будучи пьяным, он взял в руки табурет и пообещал родственнице, что убьет ее.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину. Ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. // Фото: unsplash.com