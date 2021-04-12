12 апреля 2021, 11:22
Мужчину зарезали в Карелии
Следователи выясняют обстоятельства совершенного в Кондопоге убийства
В Кондопоге 37-летнего мужчину подозревают в убийстве товарища. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Преступление произошло 7 апреля. По версии следствия, подозреваемый выпивал в компании своих знакомых. Внезапно у него возник конфликт с одним из товарищей. Мужчина схватил нож и нанес оппоненту множество ударов. От полученных ранений горожанин скончался на месте происшествия, а нападавший был задержан.
Суд принял решение арестовать подозреваемого. Следователи изучают обстоятельства совершенного преступления. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото vse42.ru