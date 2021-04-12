Охотника осудили за застреленного лося

Жителя Карелии осудили за незаконную охоту на лося.

По сообщению прокуратуры, охотник с многолетним стажем в феврале 2021 года в лесу на территории сельскохозяйственных полей Сяпсинской мелиорации в Пряжинском районе застрелил лося. При этом у него не было разрешения на добычу животного. Охотника задержали, карабин, из которого было застрелено животное, изъяли.

Охотник признал вину и возместил ущерб в сумме 240 тысяч рублей. Мировой суд прекратил уголовное преследование. В качестве меры уголовно-правового характера охотнику назначили судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Орудие преступления конфисковали в доход государства. (фото badfon.ru)