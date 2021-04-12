12 апреля 2021, 11:09
Охотника осудили за застреленного лося
У жителя Карелии не было разрешения на добычу животного
Жителя Карелии осудили за незаконную охоту на лося.
По сообщению прокуратуры, охотник с многолетним стажем в феврале 2021 года в лесу на территории сельскохозяйственных полей Сяпсинской мелиорации в Пряжинском районе застрелил лося. При этом у него не было разрешения на добычу животного. Охотника задержали, карабин, из которого было застрелено животное, изъяли.
Охотник признал вину и возместил ущерб в сумме 240 тысяч рублей. Мировой суд прекратил уголовное преследование. В качестве меры уголовно-правового характера охотнику назначили судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Орудие преступления конфисковали в доход государства. (фото badfon.ru)