Мужчину забили до смерти под Петрозаводском

В Пряжинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве приятеля, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в июне этого года в поселке Матросы обвиняемый напал на своего 41-летнего знакомого и избил его. Через некоторое время от полученных травм тот умер.

На время следствия подозреваемый был арестован. Уголовное дело передано в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: unsplash.com