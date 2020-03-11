11 марта 2020, 10:15
Мужчину в шоковом состоянии нашли в Петрозаводске
Пожилой человек лежал на земле, он не помнит о себе почти ничего
Сегодня в 8 часов утра в Сулажгоре, на обочине по улице Пограничной сотрудниками УФСИН был обнаружен лежащим на земле пожилой мужчина. Мужчину отвезли в административное здание УФСИН, где сотрудниками медико-санитарной части ему была оказана первая медицинская помощь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчина находился в шоковом состоянии, с признаками переохлаждения. Где проживает, свою фамилию, дату рождения вспомнить он не смог, сколько бродил - тоже. Пожилой человек лишь рассказал, что зовут его Вячеслав Яковлевич.
Впоследствии пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.