Мужчину в шоковом состоянии нашли в Петрозаводске

Сегодня в 8 часов утра в Сулажгоре, на обочине по улице Пограничной сотрудниками УФСИН был обнаружен лежащим на земле пожилой мужчина. Мужчину отвезли в административное здание УФСИН, где сотрудниками медико-санитарной части ему была оказана первая медицинская помощь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина находился в шоковом состоянии, с признаками переохлаждения. Где проживает, свою фамилию, дату рождения вспомнить он не смог, сколько бродил - тоже. Пожилой человек лишь рассказал, что зовут его Вячеслав Яковлевич.

Впоследствии пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.