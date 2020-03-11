Петрозаводчанина наказали «административкой» за оскорбление медиков

Жителя Петрозаводска привлекли к административной ответственности за резкие высказывания в адрес врачей. Мировой суд назначил горожанину штраф размеров 1000 рублей, сообщается на сайте карельской прокуратуры.

Выяснилось, что мужчина оскорбил сотрудников поликлиники, отказавших ему в выдаче медицинской справки, поскольку такую справку должно выдавать другое учреждение.

Ранее жительницу Костомукши привлекли к административной ответственности за оскорбление несовершеннолетнего племянника. В прокуратуре уточнили, что в августе женщина гостила у родственников в Калевале. Пьяная женщина из неприязни высказала оскорбительные нецензурные выражения в адрес несовершеннолетнего.