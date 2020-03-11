Таксист обокрал пассажира во время поездки в Петрозаводске

36-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. Горожанин пожаловался, что с его счета пропали деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина рассказал, что под утро поймал машину, чтобы доехать до дому. Так как он был пьян, сам оплатить проезд не смог. Горожанин передал телефон таксисту и тот провел оплату. Однако, помимо оговоренной суммы, таксист перевел себе еще 8 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 32-летнего подозреваемого. Мужчина сознался в совершении преступления и сказал, что деньги потратил на повседневные нужды.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.