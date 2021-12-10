10 декабря 2021, 21:51
Мужчину в Петрозаводске наградили за сообщение о пьяном водителе
Петрозаводчанин регулярно ставит в известность ГИБДД о нетрезвых автомобилистах
В Госавтоинспекции Петрозаводска поблагодарили горожанина, который помог задержать пьяного водителя. В пресс-службе ведомства отметили, что признательность ему выразил лично руководитель ГИБДД Александр Дышаев.
Он поблагодарил неравнодушного гражданина Александра Рышкевича от себя и от лица всех сотрудников Госавтоинспекции. Петрозаводчанин помог им задержать нетрезвого водителя на Красноармейской улице и получил благодарственное письмо.
Он сказал, что уже не впервые раз сообщает о нетрезвых водителях в ГИБДД. // Фото: источник