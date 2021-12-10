В морозы на улицах Петрозаводска появился «Ночной патруль»

Добровольцы карельского отряда «ЛизаАлерт» организовали ночное патрулирование улиц Петрозаводска. В группе организации ВКонтакте сказано, что акция «ночной патруль» будут проводить в каждую морозную ночь.

- Ночная температура в Карелии опустилась до -17, а это значит, что пришло время для «Ночного патруля», сказано в сообщении.

Основные задачи участников патруля – оказание помощи замерзающим на улицах людям. Их отогреют и доставят домой, если нужно. Экипажи волонтеров медленно едут по городу с наполненными горячим чаем термосами.

Первые выезды состоялись 8 и 9 декабря, добровольцы патрулировали улицы на Перевалке, Древлянке, Зареке, Сулажгоре, в Центре, Голикова, Октябрьском, р-не Шуйская и Пятый поселок.

Они ездили с 22:30 до 1:30, дежурство прошло без происшествий. Волонтерам «ЛизаАлерт» помогали добровольцы школы первой помощи «Подорожник».

Поскольку рейды будут продолжаться, всех желающих приглашают принять в них участие. // Фото: источник