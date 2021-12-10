Ежегодная акция «Елка желаний» началась в Карелии

Накануне Нового года в Карелии снова проводят акцию «Елка желаний». Ее цель – поздравить с праздником особенных детей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В фойе здания карельского правительства снова установили елку, на ней развесили открытки с пожеланиями ребят. Предприниматели и просто неравнодушные люди могут помочь их исполнить.

О своих мечтах на этот раз рассказали дети из Петрозаводска, Медвежьегорска, Костомукши, Сортавалы, Олонца, Лоух, Кеми, деревень Салми и Верховье.

Они хотят поехать на море, получить велосипеды, игрушки, планшеты, ноутбуки, портативные колонки и другие подарки.

Некоторые предприниматели уже откликнулись и подарят ребятам игровую приставку, смартфоны, даже новый Iphone. // Фото: источник