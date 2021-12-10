При уборке снега в Петрозаводске трактор завяз в сугробе

Забавным видео поделились сотрудники Госкомитета РК по жилищному надзору на своей странице ВКонтакте. В кадре трактор не может выехать из огромного сугроба.

Свидетелем происшествия стал житель одного из домов по улице Чистой в Петрозаводске. Сотрудники обслуживающей дом управляющей компании назвали снятое им видео «Держись, дружище!»

Трактор расчищал снег, но в итоге застрял в нем и не мог выехать. На помощь ему пришел другой трактор, который проезжал мимо.