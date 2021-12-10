10 декабря 2021, 18:42
При уборке снега в Петрозаводске трактор завяз в сугробе
Застрявшему в непролазных завалах снегоуборщику пришел на помощь другой
Забавным видео поделились сотрудники Госкомитета РК по жилищному надзору на своей странице ВКонтакте. В кадре трактор не может выехать из огромного сугроба.
Свидетелем происшествия стал житель одного из домов по улице Чистой в Петрозаводске. Сотрудники обслуживающей дом управляющей компании назвали снятое им видео «Держись, дружище!»
Трактор расчищал снег, но в итоге застрял в нем и не мог выехать. На помощь ему пришел другой трактор, который проезжал мимо.
- Иногда уборка снега превращается в настоящую битву, - отметили авторы поста. // Фото, видео: источник