«Пацанка» Даша Громова вернулась в Петрозаводск

Участвующая в шоу на телеканале «Пятница» Дарья Громова из Петрозаводска перед финалом вернулась на родину. Она в эфире 13-го выпуска 6-го сезона выполнила задание, которое дали всем конкурсанткам. Программа вышла 9 декабря.

Девушка должна была повидаться с бросившим ее отцом и выполнить какую-то социальную миссию для родного города.

Даша пришла в мэрию Петрозаводска и предложила свою помощь. Ей дали вариант: сажать деревья на аллее, она согласилась.

Встреча с отцом прошла нормально, они попили чай и потом погуляли по набережной. В итоге Даша осталась в финале и будет бороться за приз в два миллиона рублей. // Фото: «Пятница»/YouTube