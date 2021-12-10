"Гость в студии": Можно ли отправить пьющего соседа на лечение?

Мы ограничены конституционными правами российских граждан, и направление на принудительное лечение возможно исключительно на основании решения суда.

Однако если сосед буянит в ночное время, то есть после 22:00 и до 6:00 утра, то это является основанием для привлечения его к административной ответственности по ст. 22.1. И вы совершаете звонок в полицию, приезжает дежурный наряд, фиксирует факт нарушения тишины и покоя. Но если в первом случае обращения, штраф не выписывается, то в случае повтора – это уже штраф до 5000 рублей, что может быть ощутимо для вашего соседа.

Но беда в том, что усиление ответственности после штрафа на 5000 рублей уже не предусмотрено. Если не считать возможного помещения пьяницы в «обезьянник». Смотрите консультацию прокурора по таким эпизодам. (Видео)