03 февраля 2021, 16:01
Мужчину убили в собственной квартире в Карелии
В Сегеже местный житель обвиняется в убийстве знакомого
В Сегеже возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, 29 января подозреваемый, будучи пьяным, пришел в гости к знакомому. Там между ним и хозяином квартиры возник конфликт. Мужчина схватил нож и причинил владельцу жилища множественные ранения, от которых тот скончался на месте происшествия.
Подозреваемый был арестован. Сейчас следователи изучают обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото kubnews.ru