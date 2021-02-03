Мужчину убили в собственной квартире в Карелии

В Сегеже возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 29 января подозреваемый, будучи пьяным, пришел в гости к знакомому. Там между ним и хозяином квартиры возник конфликт. Мужчина схватил нож и причинил владельцу жилища множественные ранения, от которых тот скончался на месте происшествия.

Подозреваемый был арестован. Сейчас следователи изучают обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото kubnews.ru