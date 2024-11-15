Мужчину пытались убить в общежитии в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд вынес приговор 45-летнему мужчине, которого обвиняли в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что в феврале этого года горожанин, будучи пьяным, напал в общежитии на улице Советской на своего знакомого. По почве ревности он нанес оппоненту четыре удара ножом в грудь, шею и голову. Жертва сумела спастись - мужчина выпрыгнул в окно, добежал до ближайшего сетевого магазина и попросил о помощи. Очевидцы вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали.

Суд назначил обвиняемому приговор в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор еще может быть обжалован. // Фото: unsplash.com / Hassan Rafhaan