Печальная статистика: в Петрозаводске за год погибли пять пешеходов

В Петрозаводске за первые десять месяцев этого года зарегистрировали 62 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В результате этих аварий погибли пять человек, а 62 получили различные травмы, сообщили в Госавтоинспекции.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число подобных инцидентов увеличилось на 20 процентов.

Из общего числа аварий 26 произошли по вине самих пешеходов. Эти происшествия унесли жизни четырех человек и стали причиной травм у 22 пострадавших.

На счету водителей — 37 ДТП, в которых погиб один человек. Однако в этих авариях травмы получили 41 пешеход. // фото: ГАИ Петрозаводска