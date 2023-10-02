Мужчину приговорили к условному сроку за найденный в лесу порох

30-летнего жителя Олонецкого района осудили за сделанную в лесу находку. Его признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. Свою вину он признал. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере пяти тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

Оказалось, что мужчина нашел в лесу охотничий бездымный порох. Его считают взрывчатым веществом. Находку он отнес в дом в поселке Устье Видлицы. Порох нашли в его доме в ходе обысков. // фото freepik.com/ fabrikasimf