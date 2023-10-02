Мужчину похитили и пытали в Карелии

История напоминающая голливудский боевик произошла в Карелии. Двое мужчин похитили петрозаводчанина и требовали, чтобы он отдал деньги. На скамье подсудимых вскоре окажутся 30-летний петрозаводчанин и его 41-летний приятель.

Следователи установили, что потерпевший не вернул в срок одному из обвиняемых деньги за приобретенный автомобиль. Тогда мужчина подговорил товарища на похищение. Потерпевший сел к ним в машину, после чего ему на голову накинули плед и приставили пневматический пистолет. Сопротивляться тот не смог.

Похитители отвезли жертву в дом в Прионежском районе, связали и стали избивать. Истязания продолжались, пока тот не пообещал вернуть деньги. В этой истории досталось и сожительнице похищенного. Петрозаводчане звонили ей, отправляли сообщения с угрозами и требовали отдать деньги.

Похитители вину не признают, вскоре дело начнут рассматривать в суде. // фото unsplash.com/ Jose P. Ortiz