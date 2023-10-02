В Карелии врач брала взятки и подделывала больничные

Врача-оториноларинголога Суоярвской ЦРБ обвинили в мелком взяточничестве и служебном подлоге, сообщили в прокуратуре.

Преступления были совершены в августе прошлого года. Как считают следователи, четверо граждан уговорили врача выдать им больничные, за услугу они готовы были заплатить. Поддавшись, медик внесла заведомо ложные сведения в листки временной нетрудоспособности и получила в общей сложности более 20 тысяч рублей.

Уголовное дело отправили в суд. Врачу может грозить до двух лет тюрьмы. // фото unsplash.com/ National Cancer Institute