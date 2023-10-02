Карельские спасатели нашли живой потерявшуюся в лесу пермячку

Отдых в Карелии прошел для жительницы Перми с приключениями.

В последний день сентября женщина отправилась на прогулку в лес, но обратно на базу отдыха не вернулась.

Начались поиски. В итоге спасители нашли заблудившуюся туристку в районе Харлу. Об этом сообщается в паблике карельской поисково-спасательной службы.

Спасатели отвезли женщину на турбазу, помощь медиков ей не потребовалась. // фото freepik.com/ wirestock