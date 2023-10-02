Напугавшего 10-летнюю падчерицу извращенца задержали в Карелии

Перепугавшего маленькую дочку своей сожительницы 43-летнего мужчину задержали в Карелии. Мужчина обнажился и стал мастурбировать, передает Telegram-канал Shot.

В Заозерье Прионежского района этот человек переехал несколько лет назад и стал жить с местной женщиной, у которой есть дочка. В один из дней он остался с 10-летней девочкой один и разделся.

После этого извращенец стал мастурбировать. Малышка была шокирована и рассказала обо всем матери. В итоге педофила задержали и возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. // фото: ELG21/ pixabay.com