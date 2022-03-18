Мужчину осудили за интернет-домогательства к несовершеннолетним

На прошедшем в Карелии заседании суда вынесен приговор в отношении 54-летнего мужчины, осужденного по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменялась статья 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних» и статья 242 «Незаконное распространение и публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних».

Как сообщили в пресс-службе следственного управления, подсудимый создал в одной из социальных сетей вымышленную страницу, с помощью которой с 2017 по 2021 год знакомился с подростками в возрасте до 16 лет. Он распространял на их персональные страницы фото и видео непристойного содержания, а также вел с ними переписку, носящую сексуальный характер. Кроме того, он уговаривал подростков снимать себя на фото. На время следствия злоумышленник был взят под стражу.

«Следователями проделан большой объем работы, изучены переписки, проведены различные экспертизы. Во время расследования уголовного дела подсудимый сотрудничал со следствием, что учел суд. Он был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,

- рассказали в пресс-службе ведомства. Фото: pixabay.com/ru