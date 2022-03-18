Ссора из-за прически закончилась вызовом полиции и врачей

25-летний житель Карелии после парикмахерской оказался в больнице с колото-резаной раной.

В полиции Лоухского района выяснили, что молодой человек показал 28-летней девушке свою новую прическу. Вместо восторженных отзывов девушка стала дразнить возлюбленного: стрижка показалась ей слишком короткой, рассказали в пресс-службе МВД. Рассердившийся молодой человек поранил девушку кухонным ножом. В ответ та выхватила нож и ударила сожителя в ногу, после чего молодой человек упал, а она вызвала «скорую».

Полученные девушкой и ее парнем травмы медики квалифицировали, как легкий вред здоровью. Девушка призналась в случившемся и раскаялась. Полиция возбудила в отношении нее уголовно дело. Также в ведомстве решают вопрос с привлечением и потерпевшего к ответственности. (фото pixabay.com, geralt)