Петрозаводчанин отнял у должника-иностранца паспорт и попал под статью

Проживающий в Медвежьегорске иностранный гражданин пожаловался в полицию на знакомого из Петрозаводска. Тот отнял у него паспорт и не желал возвращать, сообщили в МВД Карелии.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший взял у своего обидчика взаймы и не вернул деньги. Тот стал требовать долг, но не получил его. Тогда мужчина против воли забрал паспорт должника и уехал.

Получив ориентировку, сотрудники дорожно-патрульной службы в тот же вечер остановили автомобиль подозреваемого по пути в Петрозаводск. Мужчина подтвердил слова потерпевшего. В отношении него возбудили уголовное дело за похищение паспорта. // Фото: zlatgorodok.ru