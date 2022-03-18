Две женщины похитили целую семью и годами забирали их пенсии

В Приморье правоохранители задержали женщин, которые похитили троих человек. Две злоумышленницы с 2018 года по 2020-й держали в неволе мужа, жену и их дочь, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошел в Арсеньеве. Женщины силой перевезли в принадлежащую одной из них квартиру пенсионера, его жену и дочь. Они удерживали членов семьи до мая 2020 года и все это время забирали их социальные выплаты.

Похитительниц задержали, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. // Фото: Evgeny/pixabay.com