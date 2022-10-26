Мужчину осудили условно за тягу к нетрезвой езде

Суд в Олонецком районе учел, что у мужчины есть непогашенная судимость за угон, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев условно, сообщили в прокуратуре региона. Также суд запретил ему в течение двух лет садиться за руль.

Вечером в один из летних дней мужчина ездил по Олонцу на мотоцикле ИЖ. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя остановил наряд ДПС. Водитель пройти медосвидетельствование отказался. В ходе разбирательства было установлено, что в 2022 году он уже дважды привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. На этот раз в отношении нарушителя завели уголовное дело. Мужчина вину признал. Приговор суда еще не вступил в силу. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)