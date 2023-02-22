22 февраля 2023, 09:14
Мужчину насмерть зажало троллейбусами в российском регионе
В Башкортостане выясняют обстоятельства гибели водителя троллейбуса
В Стерлитамаке мужчину насмерть зажало двумя троллейбусами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.
По данным источника, мужчина работал водителем троллейбуса и чистил стекло транспортного средства в депо перед выходом на маршрут. Работник забыл поставить троллейбус на ручник, и тот покатился, зажав мужчину.
Пострадавший умер на месте. Обстоятельства трагедии выясняются. // Фото: unsplash.com