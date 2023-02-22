Более 900 рецептурных лекарств можно будет купить онлайн

В России опробуют новый формат продажи лекарственных препаратов. С 1 марта эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов стартует в Москве, Московской области и Белгородской.

Федеральный Минздрав утвердил перечень препаратов для онлайн-продажи в рамках пилотного проекта. В списке 904 международных непатентованных наименования разных терапевтических групп, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В список препаратов не вошли те, которые следует принимать строго под наблюдением врача, сильнодействующие, наркотические или психотропные препараты, содержащие этиловый спирт. Исключением стали препараты предметно-количественного учета.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, следует помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения правил хранения и отпуска, предписанной врачом схемы приема.