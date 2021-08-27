Мужчине пришлось отсидеть, чтобы понять важность уплаты алиментов

Текст и фото: Антонина Кябелева

Накануне 1 сентября в карельском управлении Федеральной службы судебных приставов России состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о ситуации с выплатой алиментов и предоставлением жилья детям–сиротам.

По словам врио заместителя главного судебного пристава Карелии Андрея Ламзина, среди должников, не желающих заботиться о детях, нередко встречают и женщины: «На пять мужчин приходится одна женщина. Каждый шестой должник является лицом женского пола».

За 7 месяцев 2021 года карельские приставы возбудили 2797 исполнительных производств о взыскании алиментов. За аналогичный период прошлого года эта цифра была чуть выше – 3004 исполнительных производства.

В этом году с алименщиков было взыскано 120 миллионов рублей.

Всего же с учетом прошлых лет в производстве находится 6291 дело, связанное с невыплатами алиментов. Это немного меньше прошлогодних показателей.

Меры воздействия на граждан, не желающих заботиться о своих детях, традиционные: запрет на выезд из страны, арест имущества, возбуждение уголовных дел. В этом году было наложено 209 арестов на имущество должников, вынесено 4553 постановления о временном ограничении выезда за пределы России, к уголовной ответственности привлекли 273 человека.

Каков он, социальный портрет современного алиментщика? Андрей Ламзин составил примерный словесный портрет:

«Это лица, которые не имеют постоянного дохода, это мужчины старше 30-35 лет… И это те, кто получает доход неофициально. Я бы не стал говорить, что это маргиналы, которые злоупотребляют алкоголем».

Он отметил, что есть те, кто действительно не может выплачивать алименты, но есть и такие, кто сознательно не желает оказывать финансовую поддержку детям. Чаще всего мужчины не хотят платить деньги бывшей супруге, так как считают, что она тратит деньги не на детей, а на себя. Усугубляет ситуацию, если пара рассталась, не простив друг другу взаимные обиды.

Ламзин рассказал о должнике из Пряжинского района, который долгое время отказывался платить алименты на детей и нигде не работал. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 40 часов. Мужчина отработал положенное, но полностью долг так и не погасил. К концу апреля он задолжал около 600 тысяч рублей. Несмотря на то, что мужчина платил ежемесячно порядка 2,5 тысячи рублей, этого катастрофически не хватало. Было возбуждено уголовное дело, неплательщик погасил долг, но суд все равно вынес ему обвинительный приговор.

Другой должник из Лахденпохского района продемонстрировал редкое упорство. Он официально нигде не работал и не пытался трудоустроиться. В отношении него тоже было возбуждено уголовное дело. Во время судебного процесса алиментщик выплатил долг и избежал уголовной ответственности. В дальнейшем он трижды становился фигурантом уголовного дела из-за невыплаты алиментов. Как только начиналось судебное разбирательство, он оплачивал задолженность. Но на четвертый раз, заметил Ламзин, схема дала сбой, и «методика не сработала». Мужчина получил наказание в виде реального срока лишения свободы на полгода. После освобождения мужчина вновь перестал платить алименты, и получил наказание в виде исправительных работ на 50 часов.

«Только после всех этих процедур, понимая, что он может оказаться вновь в местах лишения свободы, он принял меры к погашению задолженности»,

- сказал заместитель главного судебного пристава Карелии.

Сейчас мужчина работает и регулярно платит алименты.

Предоставление квартир для детей-сирот на протяжении многих лет является для республики тяжелой проблемой. Хотя в последнее время в этом вопросе наблюдаются положительные тенденции. Правда, речь идет только о тех детях-сиротах, кто свое право на бесплатное жилье доказал через суд.

В этом году на исполнении в карельском управлении ФССП находилось 37 исполнительных производств, связанных с предоставлением жилья сиротам, из которых 15 производств было либо окончено, либо прекращено.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на исполнении у карельских приставов находилось 82 таких производства.

Больше всего необеспеченных жильем детей-сирот, имеющих судебные решения, находится в Петрозаводске. В карельской столице открыты 15 исполнительных производств. Правда, год назад из было в два раза больше – 31 производство.

По оценке Андрея Ламзина, ситуация с обеспечением жильем детей-сирот в Карелии постепенно выправляется. Хотя нельзя сказать, что всерьез увеличилось финансирование. Если в прошлом году на приобретение квартир для сирот в Карелии было выделено 182,7 миллиона рублей, то в 2021 году – 184 миллиона рублей. Учитывая, как выросли цены на недвижимость, можно смело сказать, что возможности по приобретению квартир для детей, нуждающихся в помощи государства, сократились.