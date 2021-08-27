Режим повышенной готовности введен в Петрозаводске

В ходе реконструкции улицы Куйбышева возникли новые нюансы, которые не были предусмотрены первоначальным проектом. Это стало поводом для срочного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, о чем в своем аккаунте написал сити-менеджер.

В зоне работ проходят три водовода. Сети снабжают Перевалку, Древлянку, Кукковку, Голиковку, Зареку, ТГК-1, БСМП и другие объекты. Водопровод был построен несколько десятилетий назад. В случае выхода из строя сетей новую дорогу размоет, а горожане останутся без воды. По словам Владимира Любарского, комиссия оценит стоимость работ по перекладке сетей. Также градоначальник обратился к республиканским властям с просьбой выделить деньги на мероприятия по предупреждению угрозы и развития чрезвычайной ситуации.

«Решением Комиссии с 17 часов 27 августа 2021 года до особого распоряжения установлен режим повышенной готовности для органов управления и сил Петрозаводского звена территориальной системы РСЧС Республики Карелия, привлекаемых к выполнению работ по предупреждению и ликвидации возможных техногенных аварий. В ближайшее время созданная комиссия оценит стоимость работ по перекладке сетей»,

- сообщил Любарский.

Он подчеркнул, что важно не допустить возникновения чрезвычайной ситуации и сохранить комфорт и спокойствие петрозаводчан, даже если потребуются дополнительные финансовые ресурсы или придется сдвинуть сроки окончания ремонта дороги. (фото «Петрозаводск говорит»)