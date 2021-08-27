Жителям Петрозаводска посоветовали обращаться в ЕДДС через соцсети

С 23 по 29 августа Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска переезжает в новое помещение. Поэтому у людей могут возникнуть проблемы с тем, чтобы дозвониться диспетчерам, объяснили в мэрии.

Часть аппаратуры и оборудования поэтапно отключают, чтобы перевезти в другое место. Поэтому количество линий по приему сообщений может временно сокращаться до одной или двух. Из-за этого возможны сложности с передачей и обработкой информации.

В субботу, 28 августа, будут переключать серверное оборудование. Так что с 12 до 16 часов на прием сообщений будет работать только одна линия.

Администрация Петрозаводска призывает горожан отнестись к ситуации с пониманием. Если дозвониться до Единой-дежурно-диспетчерской службы не получается, можно направлять обращения операторам по другим каналам связи, посоветовали в мэрии.

Например, писать на электронную почту или через социальную сеть ВКонтакте, где у ЕДДС Петрозаводска есть официальная группа. // Фото: gtrkkursk