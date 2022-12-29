Мужчина заработал статью, умолчав о виде на жительство в Финляндии

Петрозаводчанин не сообщил в отдел по вопросам миграции об имеющемся виде на жительство в европейском государстве, в результате чего стал фигурантом уголовного дела.

Мужчину обвиняют в неисполнении обязанности «по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве».

Россиянин с ноября 2016 года по февраль 2022 года получил сначала временный, затем постоянный виды на жительство в Финляндии, систематически он приезжал в Россию. При этом, по сведениям прокуратуры, он не уведомил о наличии вида на жительство отдел по вопросам миграции МВД по Карелии.

«В отношении обвиняемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - прокомментировали в ведомстве. Петрозаводчанину может грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 1 года либо обязательные работы сроком до 400 часов. Обвиняемому вручат копию заключения прокуратуры, после чего дело направят в городской суд. // фото unsplash.com