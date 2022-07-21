Мужчина заработал 2 миллиона на продаже несуществующих туров в Карелию

В Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на полицию.

В турфирму обратились двое граждан для покупки тура в Карелию. Работник конторы заключил с ними договоры, взял 207 тысяч рублей, но в поездку туристы так и не съездили. Когда пострадавшие поняли, что их обманули, то пошли в полицию. 39-летнего предприимчивого мужчину задержали и арестовали. Полиция завела уголовное дело.

Столичная полиция предполагает, что злоумышленник может быть причастен к обману более 20 человек, обратившихся в полицию с аналогичными заявлениями. Ущерб превысил 1,8 млн руб. Возможно, мошенник действовал не один. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)